Jugendbeirat hat Themen für Heranwachsende im Blick

Der Jugend in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und der Kommunalpolitik eine Stimme zu geben: Das ist das Ziel der neuen Jugendvertretung. Unsere Zeitung hat mit dem neuen Gremium über seine Pläne für die Zukunft gesprochen.
„Wir wollen die Dinge, anzusprechen, die die Erwachsenen nicht mehr im Blick haben“, erklärt der erste Vorsitzende Cédric Bellmann (21) des neuen Jugendbeirats der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach. „Etwa eine Ampelschaltung oder Fußgängerüberweg am Rathaus in Rengsdorf.