Insolvenzverfahren läuft Jugendämter haben „Meilenstein“ Neuwied nicht bezahlt Ralf Grün 08.07.2026, 09:00 Uhr

i Die Familienhilfe "Meilenstein" gGbR mit Sitz in Neuwied musste einen Insolvenzantrag stellen. Jonas Walzberg/dpa

Wenn Unternehmen für erbrachte Leistungen nicht im vereinbarten zeitlichen Rahmen bezahlt werden, dann geraten sie mitunter in wirtschaftliche Schieflage. So ist es der Familienhilfe „Meilenstein“ gGbR in Neuwied laut Insolvenzverwalter ergangen.

Erhebliche Zahlungsausfälle sind die Ursache dafür, dass die Familienhilfe „Meilenstein“ Neuwied gGbR in wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Dabei verweist der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser darauf, dass diese missliche Entwicklung nicht mit der Qualität der pädagogischen Arbeit der „Meilenstein“-Mitarbeiter in Verbindung zu bringen ist oder mit der Leistungsfähigkeit der Einrichtung zu tun hat.







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