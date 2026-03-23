Wahlkreis 3-Sieger im Gespräch Jürgen Schmied will Pragmatismus nach Mainz bringen Justin Buchinger 23.03.2026, 17:35 Uhr

i Jürgen Schmied feierte den Wahlsieg mit seiner Ehefrau und vielen Unterstützern aus dem Wahlkreis. Heinz-Werner Lamberz

Die Menschen im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) haben entschieden: Der Neustädter Jürgen Schmied ist der neue Wahlkreisabgeordnete. Im Interview spricht er über die Wahl, seine Pläne und welche Erfahrungen er mit nach Mainz bringt.

Jürgen Schmied hat das Rennen um den Wahlkreis 3 für sich entschieden. Der Neustädter wird zukünftig die Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Linz, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel im Landtag vertreten. Dabei bringt der zwar viel Erfahrung aus Beruf und Kommunalpolitik mit, doch in Mainz ist er Neuling.







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