Die Menschen im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) haben entschieden: Der Neustädter Jürgen Schmied ist der neue Wahlkreisabgeordnete. Im Interview spricht er über die Wahl, seine Pläne und welche Erfahrungen er mit nach Mainz bringt.
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Jürgen Schmied hat das Rennen um den Wahlkreis 3 für sich entschieden. Der Neustädter wird zukünftig die Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Linz, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel im Landtag vertreten. Dabei bringt der zwar viel Erfahrung aus Beruf und Kommunalpolitik mit, doch in Mainz ist er Neuling.