Rasante Geburt in Torney Jonah hat es eilig – und kommt im Kreisel auf die Welt Jörg Niebergall 07.11.2025, 16:00 Uhr

i Jonah ist wohlauf, der Kleine hält Mama und Papa ganz schön auf Trab. Daniel Briese. Jörg Niebergall

Nachdem Oskar Theo vor Kurzem auf der Pfaffendorfer Brücke das Licht der Welt erblickt hat, folgt nun die nächste rasante Geburt: Der kleine Jonah kam auf dem Weg von Rodenbach ins Krankenhaus in Neuwied zur Welt – in einem Kreisverkehr in Torney.

Es gibt schon ungewöhnliche Geburtsorte, wie unsere Zeitung vor einigen Tagen berichtete, als der kleine Oskar Theo Hinkel auf der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz das Licht der Welt erblickte. Jetzt sorgt der kleine Jonah Briese aus Rodenbach in der Verbandsgemeinde Puderbach für Schlagzeilen.







