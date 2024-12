„Dritter Weihnachtstag“ Johanniswein in Heimbach-Weis segnen Jörg Niebergall 29.12.2024, 14:00 Uhr

i Der Johanniswein-Segen ist für die Besucher in der ehemaligen Abtei Rommersdorf eine besondere Erfahrung. Jörg Niebergall

Seit Jahren lädt der Orden der Prämonstratenser am 27. Dezember gemeinsam mit der Abtei-Rommersdorf-Stiftung in die ehemalige Abtei Rommersdorf ein. Es herrscht dort eine ganz besondere Atmosphäre, wenn der Johanneswein gesegnet wird.

„Dritter Weihnachtsfeiertag“, da war doch was? Seit Jahren lädt der Orden der Prämonstratenser am 27. Dezember gemeinsam mit der Abtei-Rommersdorf-Stiftung in die ehemalige Abtei Rommersdorf ein. In der besonderen Atmosphäre der Abteikirche kann man den weihnachtlichen Brauch des „Johanniswein-Segnens“ der Prämonstratenser-Tertiaren erleben.

