Jörg Harperath sagt Tschüss in Unkel

Der Weggang von Jörg Harperath setzt in der Unkeler Verbandsgemeindeverwaltung eine Personalrochade in Gang. Der Büroleiter blickt zum Abschied auf 45 Jahre Arbeit in einer Verwaltung.
Lesezeit 4 Minuten
. Jörg Harperath räumt auf. Nach 45 Jahren im Staatsdienst, davon zwölf Jahren als Büroleiter in Unkel, geht der 61-Jährige jetzt in den Vorruhestand. „Nach so langer Zeit sammelt sich im Büro und auf dem Schreibtisch einiges an“, sagt er. Vor wenigen Tagen wurde er im Verbandsgemeinderat verabschiedet.