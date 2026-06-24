Das „Junge Ensemble“ des Neuwieder Schlosstheaters überzeugt gerade mit dem aktuellen Stück „Sonne und Beton“. Unsere Zeitung stattete den Nachwuchsschauspielern einen Besuch ab.
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„Sonne und Beton“ ist die dritte Inszenierung, die mit dem „Jungen Ensemble“ am Schlosstheater umgesetzt wird. Das Projekt steht unter der Leitung von Sabine Parker, die mit der Aisthetos Akademie die Theaterpädagogik in Neuwied etabliert hat. Eine besondere Herausforderung der aktuellen Produktion: Im Mittelpunkt stehen vier junge Männer.