300 Gratisdöner für Neuwied Jetzt aber wirklich: Mangal-Döner öffnet am Samstag Rainer Claaßen 17.03.2026, 18:00 Uhr

i Ab Samstag sollen sich hier die Spieße endlich drehen – der neue Mangal-Döner in der Langendorfer Straße. Als Entschuldigung gibt es 300 Gratisdöner. Rainer Claaßen

Ist es nun so weit? Die Imbisskette Mangal-Döner bereitet sich schon länger auf eine Eröffnung in Neuwied vor, am Samstag soll es nun wirklich losgehen. Als Entschuldigung spendiert Betreiber Hakan Dogan den Besuchern 300 Gratisdöner.

Manche haben schon nicht mehr damit gerechnet, dass der Mangal-Döner in Neuwied noch eröffnet. Immerhin begannen die Arbeiten an dem Standort auf der Langendorfer Straße schon im vorigen Sommer – und standen dann für Monate still. Informationen über die Planung wurden auch nicht herausgegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen