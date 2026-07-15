Transport bei Dierdorf steht Jetzt aber: Rotorblätter rollen wieder über die A3 Stephanie Mersmann 15.07.2026, 17:00 Uhr

i Auf der A3 werden wieder Rotorblätter für Windkraftanlagen transportiert. Sabine Gorenflo

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli wird die Autobahn bei Dierdorf erneut für den Transport von Rotorblättern voll gesperrt. Damit gibt es nun einen Termin, nachdem der erste zunächst kurzfristig abgesagt wurde. So wird dann der Verkehr umgeleitet.

Die nächsten Rotorblätter werden über die A3 bei Dierdorf transportiert – und nachdem der erste Termin abgesagt worden war, steht der neue Termin jetzt fest. Der Schwerlasttransport geht in der nächsten Woche in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli über die Bühne, die Autobahn wird dafür wieder zeitweilig voll gesperrt.







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