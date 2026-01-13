Gesichter des Karnevals Jessica Vonau belebt den Karneval in Neuwied neu Viktoria Schneider 13.01.2026, 15:30 Uhr

i Neben ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Vereins Funken Rot-Weiss Neuwied führt Jessica Vonau auch die neue Kindertanzgarde. Andreas Holz/Funken Rot-Weiss

Kostüme und Süßigkeiten: Mehr ist der Karneval für viele Kinder heutzutage nicht. Jessica Vonau, Vizepräsidentin der Funken Rot-Weiss Neuwied, möchte das ändern. Mit diesen Ideen will die 43-Jährige das Nachwuchsproblem in ihrem Verein angehen.

Spätestens bei einer Weihnachtsfeier der Funken Rot-Weiss Neuwied wird Jessica Vonau klar: So kann es nicht weitergehen. Die meisten Mitglieder sind schon im Rentenalter, Nachwuchs gibt es nicht. I n zehn Jahren ist niemand mehr da, rechnet die Vizepräsidentin vor.







