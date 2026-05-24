Mit 29 Jahren verantwortet Jennifer Ackermann in diesem Jahr zum ersten Mal die Heddesdorfer Pfingstkirmes. Hinter dem Großevent stecken jede Menge Teamwork, Durchsetzungsvermögen und eine große Leidenschaft für Veranstaltungen.
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Jennifer Ackermann ist in Neuwied aufgewachsen und kennt die Pfingstkirmes seit ihrer Kindheit. In diesem Jahr ist jedoch alles anders für die 29-Jährige, denn seit Anfang des Jahres arbeitet sie für das Amt für Stadtmarketing. Und: Zu ihren Aufgaben gehört die Organisation der Pfingstkirmes.