Platzmeisterin in Heddesdorf Jennifer Ackermann ist die Frau hinter der Kirmes Rainer Claaßen 24.05.2026, 09:00 Uhr

i Freuen sich auf die Heddesdorfer Pfingstkirmes: Platzmeisterin Jennifer Ackermann (2. von links) mit dem Team vom Amt für Stadtmarketing: Fabienne Mies, Selina Küls, Melina Manns und Pascal Stoltze. Rainer Claaßen

Mit 29 Jahren verantwortet Jennifer Ackermann in diesem Jahr zum ersten Mal die Heddesdorfer Pfingstkirmes. Hinter dem Großevent stecken jede Menge Teamwork, Durchsetzungsvermögen und eine große Leidenschaft für Veranstaltungen.

Jennifer Ackermann ist in Neuwied aufgewachsen und kennt die Pfingstkirmes seit ihrer Kindheit. In diesem Jahr ist jedoch alles anders für die 29-Jährige, denn seit Anfang des Jahres arbeitet sie für das Amt für Stadtmarketing. Und: Zu ihren Aufgaben gehört die Organisation der Pfingstkirmes.







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