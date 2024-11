Willy-Brandt-Forum in Unkel schließt sich dem bekannten Angebot "Bei Anruf Kultur" an Jedem Menschen einen Zugang zu Kultur ermöglichen 18.10.2024, 11:07 Uhr

i Im Willi-Brandt-Forum gibt es dank dem nationalen Angebot „Bei Anruf Kultur“ zukünftig auch telefonische Führungen. Teilnehmer wählen sich von daheim ein, während ein Guide vor Ort durch die Ausstellung mitsamt dem nachgebauten Bürozimmer von Willi Brandt (Foto) führt und moderiert. Foto: Heinz Werner Lamberz, Creativ Picture Heinz Werner Lamberz. Heinz Werner Lamberz

Unkel. Mit dem Willy-Brandt-Forum Unkel schließt sich ein weiteres Museum dem Angebot „Bei Anruf Kultur“ an, um Menschen unabhängig von Behinderung, Wohnort oder Mobilität den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Mit der kostenfreien Telefonführung öffnet sich das Museum für Zeitgeschichte in der Stadt Unkel damit für neue Zielgruppen, teilt das Projekt aus Hamburg mit.

Mit der Teilnahme richtet sich das Willy-Brandt-Forum an Menschen, denen eine Teilhabe an ihrem Angebot bisher nicht ohne weiteres möglich war. Andere fühlen sich vielleicht nicht wohl bei Veranstaltungen in Gruppen oder können sich einen Besuch nicht leisten.

