Die diesjährige Kirmes in Rothe Kreuz ist auch in diesem Jahr wieder von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Rothe Kreuz organisiert worden. Bereits am Freitag fand in der Schützenhalle das beliebte Hobbymannschaftsschießen statt, bei dem viele Sachpreise die Besitzer wechselten.

Der Samstag zeigte sich dann wieder traditionell, mit einem kleinen Festumzug wurden die diesjährigen Prinzen und Könige abgeholt. Luca Reufels hatte beim Schießen am 8. Juli die Würde des Adler- und Scheibenkönigs errungen, und da es keine Königin gibt, wird er von Sahra Becker und Lanja Pöpping über das Jahr begleitet.

i Jede Menge Majestäten bei der Kirmes in Rothe Kreuz Heinz-Werner Lamberz

Jugendprinz wurde Timon Reufels und Jugendprinzessin Maja Schmitz. Mit anwesend war auch das Bezirkskönigspaar Robert und Heike Frings sowie die Königspaare der Sebastianer Leubsdorf, Sebastian Heidgen und Annabelle Hoß, und der Sebastianer Rott, Josef und Beate Dahl. Nach der Messe wurden verdiente Mitglieder für 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.