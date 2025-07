Von wegen Aschermittwoch ist alles vorbei, spätestens wenn die letzten „Kamellenreste“ von den Straßen verschwunden sind, starten auch bei den heimischen Karnevalisten wieder die Vorbereitungen für die nächste fünfte Jahreszeit. Und bei denen, die ganz weit in die Zukunft blicken, sind derweil schon die Verträge mit den Musikgruppen für die Session 2027/28 unter Dach und Fach.

„Aber eigentlich sind wir 365 Tage im Jahr mit Karneval beschäftigt.“

Thomas Gollos, Präsident der KG Bad Hönningen

„Wir haben jetzt im Sommer ein wenig Leerlauf“, sagt Thomas Gollos, Präsident der KG Bad Hönningen. „Aber eigentlich sind wir 365 Tage im Jahr mit Karneval beschäftigt. Es geht ja nicht nur darum, das Programm für die Sitzungen auf die Beine zu stellen. Die Gastronomie muss geplant werden, wer kümmert sich um Auf- und Abbau? Sind alle Genehmigungen unter Dach und Dach? Die närrischen Highlights sind dann nur noch ein kleiner Ausschnitt der vielfältigen Arbeiten.“

i In Feldkirchen hat es 2025 keinen „Zuch" gegeben, dafür wieder im Jahr 2026. Jörg Niebergall

Zum zweiten Mal nach der Regentschaft von Diana Göttes können die Badestädter nun eine Prinzessin präsentieren. Anlässlich von 25 Jahren Damengarde übernimmt Sabine I. (Poppelreuter) im Rahmen des Biwaks der Garden am 8. November die Insignien der Macht. „Da wir bei unseren Veranstaltungen auf regionale Kräfte zurückgreifen“, so Gollos weiter, „planen wir erst mal die Session 25/26, und da sind wir fast durch. Wir verpflichten keine Stars aus dem Kölner Karneval, weil uns die Sponsoren fehlen.“

Optimistisch blickt Ansgar Schunkert, Präsident der Großen Engerser KG, im „Jahr eins“ nach dem Lokschuppenbrand in die närrische Session 25/26. Nicht nur, dass die Karnevalisten mit Christian Eisele, Wolfgang Geil und Erich Günter ein Dreigestirn (Proklamation am 10. Januar) stellen. Mit Claudia Virelli-Kirchhhof hat man auch wieder eine Obermöhn (Proklamation am 17. Januar).

„Was aktuell fehlt, das ist die Baugenehmigung für den Wiederaufbau des Lokschuppens.“

Ansgar Schunkert, Präsident der Großen Engerser KG

„Das Programm steht so weit“, sagt Schunkert. „Wir vertrauen da unseren Karnevalisten, regionalen Tanz- und Musikgruppen und sind froh, wieder viele eigene Tanzformationen zu haben. Was aktuell fehlt, das ist die Baugenehmigung für den Wiederaufbau des Lokschuppens.“ Während das Dreigestirn nun seinen Wagen aktuell in Heimbach-Weis baut, machen das die Möhnen in Mülhofen.

Auch in der Bunten Stadt blickt man über den Tellerrand der nächsten Session hinaus. „Noch hoffen wir allerdings, dass sich auch für dieses Jahr noch ein Prinz meldet“, sagt Christian Siebertz, Präsident der KG Linz. „Die oder der könnten bei der Sessionseröffnung am 15. November proklamiert werden. Die Vorbereitungen für das närrische Wochenende mit Strünzerball (6. Februar 2026) und Bürgerfrühschoppen (8. Februar 2026) sind abgeschlossen. Und in der Session 26/27 gibt es auch wieder einen Prinzen mit richtiger Proklamationszeremonie.“

i Der Rathaussturm 2025 in Asbach. Daniel Rühle

Neue närrische Wege geht man in Kurtscheid. Manuel Preyer, KCK-Sitzungspräsident, und sein Team haben die meisten Arbeiten schon erledigt. „Die Vorbereitungen für unsere Veranstaltungen sind so gut wie abgeschlossen“, so Preyer. „Ob es der Tanzfrühschoppen am 10. Januar oder die Prunksitzung am Karnevalssamstag sind.“ Groß gefeiert wird ein Jahr später, wenn der KCK 60 Jahre jung wird.

In Feldkirchen regiert zwar auch in der kommenden Session kein Kinderprinz, dafür steigt am 15. November die närrische Party – und am Karnevalssamstag wieder der bunte Umzug. „Die Anträge zur Genehmigung sind raus“, sagt die neue Vorsitzende Germaina Finkenbusch. „Jetzt hoffen wir auf eine große Beteiligung.“

„Wir sind momentan dabei, die kölschen Kräfte für unsere Herrensitzung im November 2027 festzumachen.“

Alexander Rüddel, Vorsitzender der KG Wenter Klavbröder

Schon weit in Richtung Zukunft blicken die Wenter Klaavbröder aus Windhagen. „Wir sind momentan dabei, die kölschen Kräfte für unsere Herrensitzung im November 2027 festzumachen“, sagt der KG-Vorsitzende Alexander Rüddel. „Durch unseren Sitzungspräsidenten Dennis Heinemann haben wir gute Kontakte in die Domstadt. Mit dem Rest der Events sind wir durch, da sind wir nur noch in der Feinabstimmung.“