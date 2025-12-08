Gesichter des Karnevals „Jecke Freunde“ Neustadt freuen sich über neue Pins Andreas Winkelmann 08.12.2025, 13:00 Uhr

i Cindy Agnes Limbach freut sich über Pin und Button. Andreas Winkelmann

Neue Karnevalsvereine schießen nicht gerade wie Pilze aus dem Boden. In Neustadt wurde aber in diesem Jahr mit den „Jecken Freunden“ ein neuer Verein aus der Taufe gehoben. Unsere Zeitung besuchte ihn vor den Höhepunkten der Session.

Cindy Agnes Limbach lächelt über das ganze Gesicht und zeigt auf Ansteck-Pin und Button ihres Karnevalsvereins „Jecke Freunde“ Neustadt. „Die Buttons sind schon da, die Pins werden gerade produziert“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Im März haben sie und ihre Mitstreiterinnen den Karnevalsverein gegründet, obwohl es erst nur eine Tanzgruppe werden sollte.







Artikel teilen

Artikel teilen