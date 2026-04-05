Mehr Kunden in Mülheim-Kärlich Jeansworld verlässt Neuwied nach 25 Jahren Viktoria Schneider 05.04.2026, 10:30 Uhr

i Das Bekleidungsunternehmen zeichnet sich durch die persönliche Beratung seiner Kunden aus. Deswegen fühlt sich Co-Geschäftsführer Tom Nick auch nicht von anderen Textilverkäufern bedroht, sagt er, ganz im Gegenteil. Viktoria Schneider

Ein Vierteljahrhundert lang bot das Bekleidungsunternehmen Jeansworld eine Anlaufstelle für Jeansliebhaber in Neuwied. Damit ist jetzt Schluss – denn die Firma will sich lieber auf den Standort in Mülheim-Kärlich fokussieren. So geht es jetzt weiter.

Während so mancher Unternehmer im Gewerbepark Mülheim-Kärlich voller Sorge auf den Zuzug von Primark, New Yorker und Co. blickt, sieht Tom Nick darin eine große Chance für seine Firma. Der Co-Geschäftsführer von Jeansworld will von seinen baldigen Nachbarn profitieren.







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