Ein Vierteljahrhundert lang bot das Bekleidungsunternehmen Jeansworld eine Anlaufstelle für Jeansliebhaber in Neuwied. Damit ist jetzt Schluss – denn die Firma will sich lieber auf den Standort in Mülheim-Kärlich fokussieren. So geht es jetzt weiter.
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Während so mancher Unternehmer im Gewerbepark Mülheim-Kärlich voller Sorge auf den Zuzug von Primark, New Yorker und Co. blickt, sieht Tom Nick darin eine große Chance für seine Firma. Der Co-Geschäftsführer von Jeansworld will von seinen baldigen Nachbarn profitieren.