Das sagt die Stadt dazu Jeansworld-Aus in Neuwied: Einzelfall oder Trend? Viktoria Schneider 21.04.2026, 15:50 Uhr

i Der Bekleidungsverkäufer Jeansworld möchte sich künftig voll auf seinen Standort im Gewerbepark Mülheim-Kärlich konzentrieren. Viktoria Schneider

Mit dem Denimverkäufer Jeansworld verliert Neuwied ein weiteres Unternehmen, diesmal an den Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Wie hoch ist der Konkurrenzdruck wirklich? Die Stadt bemüht sich jedenfalls, weitere Abwanderungen zu verhindern.

Mit dem Bekleidungsunternehmen Jeansworld verlässt ein weiterer Betrieb Neuwied. Der Grund: Man möchte sich voll auf den Standort Mülheim-Kärlich fokussieren. Ist das ein Einzelfall – oder gar ein gefährlicher Trend in der Deichstadt? Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, welche Branchen aktuell besonders von Abwanderung betroffen sind und wie groß die Konkurrenz durch den benachbarten Gewerbepark tatsächlich ist.







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