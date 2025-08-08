Dauerthema Müll: In Neuwied landen nicht nur viele Kubikmeter Sperrmüll auf der Straße, wie zuletzt in der Schlossstraße. Auch andere Abfälle verschmutzen öffentliche Plätze und Wege. Klaus Winter von der Gruppe Sauber kennt die schlimmsten Ecken.

Kürzlich hatte unsere Zeitung über illegale Müllablagerungen in der Stadt berichtet. Anlass war ein regelrechter Berg an alten Möbeln, Matratzen und Müllsäcken, der im Bereich der Baustelle in der Schlossstraße lag – durchaus kein seltener Anblick in Neuwied und Umgebung.

Ralf Seemann, in dessen Ressort als Beigeordneter der Stadt das Thema fällt, lieferte für Fälle wie diesen eine plausible Erklärung: Ausgangspunkt war vermutlich regulär angemeldeter Sperrmüll. Liegt der erst mal an der Straße, werten das Nachbarn als Einladung, eigene Abfälle ebenfalls hier zu entsorgen.

„Manchmal wirkt es so, als würden die Leute darauf warten, dass wir den Müll beseitigen.“

Klaus Winter von der Gruppe Sauber

Je mehr der Berg anwächst, um so weiter sinkt die Hemmschwelle, dazu beizutragen. Die Rechnung zahlt am Ende der Steuerzahler: Die Sperrmüllabfuhr nimmt nur die angemeldete Menge mit – maximal fünf Kubikmeter. Darüber hinaus abgelagerten Müll entfernen dann die Servicebetriebe der Stadt mit Spezialfahrzeugen.

Während die geschilderte Situation nur rund um Sperrmüll-Abfuhrtermine auftritt, gibt es viele andere neuralgische Punkte, an denen sich regelmäßig Müll sammelt. Klaus Winter, der ehrenamtlich gemeinsam mit der Gruppe Sauber Neuwied in der Stadt Müll sammelt, kennt das nur zu gut: „Manchmal wirkt es so, als würden die Leute darauf warten, dass wir den Müll beseitigen. Denn schon wenige Stunden später sieht es oft wieder genauso aus wie vorher“, sagt er.

i Illegale Müllablagerung ist in Neuwied oft zu sehen. Rainer Claaßen

Insbesondere in der Nähe von Glascontainern und Altkleider-Sammelstellen fänden sich oft ganze Müllberge. „Es geht aber schon damit los, dass viele Menschen wohl zu faul sind, ihr Leergut in den Container zu werfen. Sie stellen Behälter oder Tüten einfach daneben“, sagt Winter. Ein besonders neuralgischer Punkt sei der Bereich rund um die Rheinbrücke.

„Wir räumen hier regelmäßig auf, und auch die Stadt unternimmt viel, aber genauso schnell kommen neue Ablagerungen dazu“, erklärt Winter. Er würde sich hier Videoüberwachung wünschen, sagt er. Die gesetzliche Schwelle sei dafür aber im öffentlichen Raum sehr hoch.

„Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die so ihren Müll entsorgen, einfach gar nicht wissen, welche Regeln hier gelten.“

Innenstadt-Ortsvorsteher Martin Monzen

Müll-Experte Winter hofft auf ein Umschwenken. Als Beispiel nennt er die Umgebung des DHL-Paketzentrums im Distelfeld: Entlang eines an das Gelände grenzenden Feldweges wurden hier deutlich gekennzeichnete Überwachungskameras angebracht, die auf das Privatgrundstück gerichtet sind. Laut Winter hat sich dadurch die hier gefundene Menge an Abfall von der benachbarten Fast-Food-Kette deutlich verringert.

Überwachungskameras verlagern die Probleme allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nur an andere Orte. Innenstadt-Ortsvorsteher Martin Monzen möchte deshalb lieber auf intensive und niederschwellige Aufklärung setzen: „Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die so ihren Müll entsorgen, einfach gar nicht wissen, welche Regeln hier gelten.“

Das könne an Sprachbarrieren liegen, oder auch daran, dass die Information schlicht nicht ankäme. „Hier müssten gegebenenfalls auch Vermieter in die Pflicht genommen werden“, sagt er. Eine einfache und schnell wirksame Lösung für das Problem wird es wohl nicht geben.