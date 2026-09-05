Hobbybauer aus St. Katharinen Jan Schumachers Leidenschaft für die Kartoffel Andreas Winkelmann 05.09.2026, 11:00 Uhr

i Bei der knappen Ernte in diesem Trockenjahr freut sich Jan Schumacher auch über eine Ausbeute am Kraut, die sonst mehr als doppelt so groß wäre. Andreas Winkelmann

Jan Schumacher aus St. Katharinen liebt die Knolle: Als Hobby baut das Mitglied der Naturgenuss-Erzeuger Rhein-Westerwald Kartoffeln an. Er spricht über die harte Arbeit und das gute Gefühl, etwas zu ernten, was man selbst in die Erde gebracht hat.

Der Alte Fritz, Friedrich II., auf dessen Grabplatte am Schloss Sanssouci auch heute noch ein paar Kartoffelknollen liegen, hätte seine Freude an Jan Schumacher aus St. Katharinen gehabt. Der Preußenkönig musste die bis dahin eher unbekannte Knolle in den 1750er-Jahren der Legende nach noch mit einer List an die Bauern bringen.







Artikel teilen

Artikel teilen