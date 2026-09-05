Jan Schumacher aus St. Katharinen liebt die Knolle: Als Hobby baut das Mitglied der Naturgenuss-Erzeuger Rhein-Westerwald Kartoffeln an. Er spricht über die harte Arbeit und das gute Gefühl, etwas zu ernten, was man selbst in die Erde gebracht hat.
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Der Alte Fritz, Friedrich II., auf dessen Grabplatte am Schloss Sanssouci auch heute noch ein paar Kartoffelknollen liegen, hätte seine Freude an Jan Schumacher aus St. Katharinen gehabt. Der Preußenkönig musste die bis dahin eher unbekannte Knolle in den 1750er-Jahren der Legende nach noch mit einer List an die Bauern bringen.