VG Bad Hönningen Jan Ermtraud: „Kommunalreform ist erforderlich“ 17.09.2025, 15:00 Uhr

i Jan Ermtraud (47, parteilos) ist seit Januar 2021 Bürgermeister der VG Bad Hönningen. Daniel Dresen

Hochwasserschutzkonzept, vorgezogene Bürgermeisterwahl in der Stadt Bad Hönningen und ein sanierungsbedürftiges Rathaus – Jan Ermtraud, Bürgermeister der VG Bad Hönningen, hat zahlreiche Aufgaben vor der Brust. Mit unserer Zeitung spricht er darüber.

