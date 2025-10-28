Die Politik von Oberbürgermeister Jan Einig stieß auf Zustimmung – zumindest, wenn man sich nach den Wahlergebnissen richtet. Mit 55 Prozent der Stimmen konnte er sich die Wiederwahl sichern. Was hätte er heute anders gemacht und was steht jetzt an?
Die Menschen in Neuwied haben sich erneut für Jan Einig entschieden. Bei der Wahl im Februar stimmten 55 Prozent der Bürger für den amtierenden Oberbürgermeister der Deichstadt. Sven Lefkowitz (SPD) und Conrad Lunar von der Bürgerinitiative „Ich tu’s“ konnten sich nicht gegen den CDU-Politiker durchsetzen.