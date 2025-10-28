Oberbürgermeister zieht Bilanz Jan Einig sieht für Neuwied noch viele Baustellen Viktoria Schneider

Maja Wagener 28.10.2025, 18:00 Uhr

i Jan Einig (links) bei seiner Ernennung als Oberbürgermeister von Neuwied: Der CDU-Politiker möchte in seiner zweiten Amtszeit auf das Thema Wohnraum setzen. Jörg Niebergall

Die Politik von Oberbürgermeister Jan Einig stieß auf Zustimmung – zumindest, wenn man sich nach den Wahlergebnissen richtet. Mit 55 Prozent der Stimmen konnte er sich die Wiederwahl sichern. Was hätte er heute anders gemacht und was steht jetzt an?

Die Menschen in Neuwied haben sich erneut für Jan Einig entschieden. Bei der Wahl im Februar stimmten 55 Prozent der Bürger für den amtierenden Oberbürgermeister der Deichstadt. S ven Lefkowitz (SPD) und Conrad Lunar von der Bürgerinitiative „Ich tu’s“ konnten sich nicht gegen den CDU-Politiker durchsetzen.







Artikel teilen

Artikel teilen