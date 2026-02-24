Abrissreifes Bahnhofsgebäude Jan Einig begrüßt Plan zu Neuwieds neuer Bahnhofshalle Daniel Dresen 24.02.2026, 11:49 Uhr

i Das marode Bahnhofsgebäude in Neuwied wird im Zuge der Sanierung der rechten Rheinschiene in diesem Sommer abgerissen. Es soll im kommenden Jahr durch eine neue Wartehalle ersetzt werden. Daniel Dresen (Archiv). Daniel Dresen

Neuwieds Bahnhof bekommt im Jahr 2027 eine neue Wartehalle. Das abrissreife Bestandsgebäude soll laut Deutscher Bahn durch das Konzept eines „kleinen grünen Bahnhofs“ ersetzt werden. Zustimmung für diesen Plan erfährt sie aus dem Neuwieder Rathaus.

Noch machen die Deutsche Bahn und die Stadt Neuwied ein Geheimnis daraus, wie die neue Wartehalle am Bahnhof konkret aussehen mag. Doch eines steht fest: Das seit August 2024 wegen Statikproblemen gesperrte Bestandsgebäude wird in diesem Sommer abgerissen.







Artikel teilen

Artikel teilen