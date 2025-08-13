Das Lockbild, Kunststoffattrappen von Krähen, auf dem Feld ist aufgebaut. Rabenkrähen können es aus der Luft nicht richtig einschätzen und landen zielgerichtet. Währenddessen wartet ein Jäger versteckt in seiner Stellung. Er ist komplett getarnt, auch die Hände und das Gesicht, um nicht gewittert zu werden. „Es sieht oft sehr martialisch aus“, sagt Bodo Aller, Leiter des Hegerings Dierdorf, der den Jagdablauf näher beschreibt. Wenn die Rabenkrähen das Lockbild anfliegen, schießt der Jäger auf die Tiere. Die, die nicht getroffen werden, flüchten und fliegen weiter – möglicherweise wieder zu einem Feld, wo schon Attrappen und ein weiterer Jäger warten. Denn derzeit läuft laut Aller eine größere Jagdaktion im gesamten Hegering Dierdorf, die noch bis Sonntag andauern wird. Aller erläutert die Hintergründe zur Jagdaktion und warum er sie für notwendig erachtet. Auch der Kreisbauernvorsitzende äußert sich.

Nach dem Landesgesetz können die Rabenkrähen jährlich vom 1. August bis zum 20. Februar bejagt werden. „Sie sind auch schon in verschiedenen Revieren bejagt worden“, sagt Aller. Er sagt, dass die Rabenkrähen sich schlau verhielten und schwer zu jagen seien. Nach der großen Jagdaktion im gesamten Hegering werde es auch in den einzelnen Revieren immer wieder kleinere Bejagungen bis in den Herbst hinein geben. Allein bei der aktuell gebündelten Jagdaktion rechnet der Leiter des Hegerings Dierdorf damit, dass „50 bis 60 Krähen“ abgeschossen werden. Insgesamt werden es aufgrund der weiteren Jagdaktionen deutlich mehr sein, bis Ende des Jahres wird die Zahl komplett erfasst.

i Rabenkrähen, die die Schüsse hören und nicht getroffen werden, ergreifen die Flucht und fliegen weg. Symbolbild Ingo Wagner. picture alliance/dpa

Hegeringleiter zur Vergrämungsmaßnahme

Außerhalb der Bejagung könne man mit Vogelscheuchen als Vergrämungsmaßnahme arbeiten. „Scheuchen haben aber einen Gewöhnungseffekt und sind meiner Meinung nach nur ein zusätzliches Mittel“, betont Aller.

Die Bejagung dient dazu, den Bestand der Rabenkrähen, die nicht als geschützte Art eingestuft ist, einzudämmen. „Die Rabenkrähe ist ein Nesträuber und -plünderer“, nennt Aller einen Grund für die Jagd. Das Plündern betreffe auch die Eier. Mit der Jagd der Rabenkrähe sollen benachteiligte Arten unterstützt werden. Die Jagd erfolgt in den Morgenstunden auf den Landwirtschaftsflächen rund um Dierdorf. Von halb 6 beziehungsweise 6 Uhr morgens bis circa 10 Uhr seien laut Aller Schüsse zu hören. Außerdem dürfe man die Schäden in der Landwirtschaft nicht unterschätzen. Als ein Beispiel spricht Aller davon, dass die Rabenkrähen frische Maissaat fressen. Er habe beobachtet, wie 150 bis 200 Krähen Mais gepickt haben. „Da kommen schon ein paar Säcke Maissaat zusammen“, so Aller.

Kreisbauernverbandsvorsitzender zu Schäden in der Landwirtschaft

Auch Ulrich Schreiber, Dierdorfs Stadtbürgermeister, selbst Landwirt und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, äußert sich zu Schäden in der Landwirtschaft. In diesem Jahr habe er selbst noch nichts erlebt. Ansonsten berichtet er im Hinblick auf Maissaat davon, dass im Frühjahr, wenn die neuen Pflanzen kommen und knapp fünf bis acht Zentimeter groß sind, diese von jungen Rabenkrähen gern der Reihe nach herausgezupft werden. Darüber hinaus erzählt er von Schäden an seiner Silofolie, die durch ein Vogelschutznetz abgesichert war: „Die Rabenkrähen haben durch die Folie gepickt“, so Schreiber. Schreiber bestätigt, dass die Rabenkrähen sich äußerst intelligent verhielten und Jäger oft frühzeitig witterten, sodass sie nicht leicht zu bejagen seien.

Naturschutzbund: Gründe gegen die Jagd

Der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland nennt online auf seiner Internetseite einige Gründe, die gegen eine Bejagung von Rabenvögeln sprechen würden – eine Auswahl: Laut Nabu hat jedes Lebewesen ein Existenzrecht, auch wenn es sich von anderen Arten ernähre. Darüber hinaus erfolge eine Tötung ohne vernünftigen ökologischen Grund. Und der Nabu schreibt: „Häufige, weitverbreitete Tierarten können nicht mit der Flinte reguliert werden. Um Bestandsdezimierungen zu erreichen, müssten wohl Zehn- bis Hunderttausende erlegt werden.“