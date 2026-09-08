Borstenvieh verwüstet Gräber Jäger darf Wildschweine auf Leubsdorfer Friedhof töten Daniel Dresen 08.09.2026, 12:00 Uhr

i Wildschweine sorgen auf dem Friedhof in Leubsdorf regelmäßig für Verwüstungen. Ein Jäger hat nun die Erlaubnis bekommen, das Borstenvieh auf dem Friedhofsgelände mit seiner Schusswaffe zu töten. (Symbolbild) Jens Büttner. picture alliance/dpa

Wildschweine sorgen auf dem Friedhof in Leubsdorf für Verwüstung. Mit ihren Schnauzen wühlen sie auf den Gräbern nach Nahrung. Nun zieht die Ortsgemeinde Konsequenzen: Auf dem Areal darf ein Jäger nun mit seiner Waffe auf das Borstenvieh schießen.

Der Friedhof von Leubsdorf liegt idyllisch im Grünen oberhalb des eng bebauten Ortskerns. Doch die besagte Idylle wird inzwischen regelmäßig von Wildschweinen gestört. Auf ihrer nächtlichen Futtersuche dringen sie auf das Friedhofsgelände ein und suchen mit ihren Schnauzen im feuchten Erdreich nach Nahrung.







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