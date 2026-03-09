Italienische Momente im Kino Italo-Hits bei Konzert in der Neuwieder Schauburg Rainer Claaßen 09.03.2026, 12:00 Uhr

i Die sechs "süßen Herren" heizten dem Neuwieder Publikum in der Schauburg mit jeder Menge Italo-Hits aus mehreren Jahrzehnten ein. Rainer Claaßen

Wer am Freitagabend dem Neuwieder Kino Schauburg einen Besuch abgestattet hatte, wird es nicht bereut haben. Italienische Livemusik, Leckers von Pino und gute Stimmung machten den Konzertabend aus.

Schon seit einiger Zeit wird das Neuwieder Kino Schauburg in der Heddesdorfer Straße regelmäßig auch für Veranstaltungen genutzt. DJ Claudia Wischmann hat in dem großen Saal schon mehrere Konzerte organisiert. Einen ganz besonderen Abend präsentierte sie jetzt: Die Band Dolci Signori präsentierte auf höchstem Niveau italienische Hits aus mehreren Jahrzehnten und verschiedenen Genres.







