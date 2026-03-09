Wer am Freitagabend dem Neuwieder Kino Schauburg einen Besuch abgestattet hatte, wird es nicht bereut haben. Italienische Livemusik, Leckers von Pino und gute Stimmung machten den Konzertabend aus.
Lesezeit 1 Minute
Schon seit einiger Zeit wird das Neuwieder Kino Schauburg in der Heddesdorfer Straße regelmäßig auch für Veranstaltungen genutzt. DJ Claudia Wischmann hat in dem großen Saal schon mehrere Konzerte organisiert. Einen ganz besonderen Abend präsentierte sie jetzt: Die Band Dolci Signori präsentierte auf höchstem Niveau italienische Hits aus mehreren Jahrzehnten und verschiedenen Genres.