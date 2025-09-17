Ein bisschen hat es an früher erinnert: Auf dem Neuwieder Marktplatz reihten sich jetzt die parkenden Autos aneinander, obwohl sie hier gar nicht mehr stehen dürfen. Sind Parkplätze so rar in der Stadt?

Die Diskussion nimmt kein Ende – und wurde durch eine Situation vor einigen Tagen erneut angefacht. Im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Neuwieder Marktplatz wurden dort drei Pkw geparkt, was offenbar einige zum Vorbild genommen und ihre Autos kurzerhand dazu gestellt haben. Ist die Parkplatznot in der Stadt also so groß, dass dies nötig ist?

Bei der Umgestaltung des Marktplatzes ist ein großer Teil der mehr 100 Parkplätze weggefallen. Viele Menschen sind der Meinung, dass es in Neuwied nicht genügend Möglichkeiten gibt, Autos abzustellen. Aber stimmt das tatsächlich? Wir haben uns einen Überblick über das Angebot verschafft.

Hier kann man in der Neuwieder City parken

Auch wenn es ein kleiner Spaziergang bis in den Innenstadtbereich ist: Unter der Rheinbrücke gibt es ungefähr 550 Stellplätze, die kostenfrei und ohne zeitliche Einschränkung genutzt werden können. Deutlich kleiner, aber ebenfalls nah an der Innenstadt ist der Parkplatz beim Rhein-Wied-Stadion an der Andernacher Straße, der ebenfalls kostenlos genutzt werden kann.

Hinzu kommen insgesamt 1200 Stellplätze in den Parkhäusern: Das größte gehört zur Neuwied Galerie (Kaufland). Hier kann man bis zu einer Stunde gratis parken. Auch die beiden Parkhäuser in der Elfriede-Seppi-Straße und in der Luisenstraße bieten Parkplätze zu moderaten Preisen an. Zudem wurde Letzteres gerade modernisiert.

Darüber hinaus gibt es laut Stadt noch etwa 2500 kostenpflichtige Stellplätze. Die Bezahlung ist sowohl an den Automaten an der Straße als auch über die Parkster-App möglich. Diese erlaubt es, die Parkgebühren am Ende des Monats mit einer einmaligen Überweisung oder Abbuchung zu zahlen.

Beim Abstellen von Fahrzeugen ist sie flexibel – wer feststellt, dass er die Parkzeit verlängern muss, kann das am Smartphone tun, ohne dafür zurück zum Auto gehen zu müssen. Umgekehrt kann ein Parkvorgang auch abgebrochen werden. Die Abrechnung erfolgt dann entsprechend der tatsächlich genutzten Parkzeit.

„Wir wären gern schon weiter.“

Stadtsprecher Ulf Steffenfausewehr zur Beschilderung der verfügbaren Parkplätze

Wo es allerdings noch hapert, ist bei der Beschilderung der verfügbaren Parkplätze. Da in den vergangenen Jahren in der Innenstadt viel gebaut wurde, ergab es wenig Sinn, hier voranzuschreiten. Stadtpressesprecher Ulf Steffenfauseweh erklärt dazu: „Hier beginnen wir bald mit der Grundlagenermittlung. Wir wären gern schon weiter. Leider hat uns die ADD bereits zweimal die notwendigen Stellen im Stellenplan nicht freigegeben.“ Hier ist wohl noch einige Geduld nötig, zumindest Ortskundige sollten aber auch ohne Hinweisschilder den Weg zu verfügbaren Parkplätzen finden können.

Im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan hat die Stadtverwaltung im Jahr 2023 eine umfangreiche Untersuchung durch das Unternehmen BSV aus Aachen durchführen lassen. Auch deren Ergebnis ist recht eindeutig: Eine echte Auslastung des Parkplatzangebotes in der Innenstadt kommt so gut wie nie vor. Natürlich hat man es hier nicht so bequem wie in den Einkaufszentren auf dem grünen Feld, aber so katastrophal, wie es manche sehen, steht es um die Parkplätze in der Innenstadt auch nicht.