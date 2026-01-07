Ist die Zukunft des Alten Bahnhofs gefährdet? 

Der Alte Bahnhof hat in Puderbach eine hohe Bedeutung. Die Kreisverwaltung, Puderbachs ehemaliger VG-Bürgermeister Volker Mendel und der neu ins Amt eingeführte VG-Bürgermeister Sven Schür sowie Ortsbürgermeister Oliver Klein äußern sich zum Thema.
Nicht nur die Projektgruppe Jugend, Kultur und Soziales der Verbandsgemeinde Puderbach, die regelmäßig Veranstaltungen im Alten Bahnhof auf die Beine stellt, sorgt sich um die Zukunft des Jugend- und Kulturzentrums mitten in Puderbach. Bis 2029 ist die Zukunft definitiv gesichert, danach läuft die Förderung aus.