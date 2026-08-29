Nach Zoff um BSW-Fraktionschef Ist das Neuwieder Bündnis jetzt gefährdet? Viktoria Schneider 29.08.2026, 06:00 Uhr

i Tobias Härtling, Vorsitzender der BSW-Fraktion im Stadtrat, sorgte mit seinen Äußerungen zu den Wahlen im Osten für Streit im Neuwieder Bündnis. Rainer Claaßen

Nach der letzten Kommunalwahl schlossen sich in Neuwied BSW, CDU, Grüne, FWG und FDP zu einem Bündnis zusammen. Bisher soll die Zusammenarbeit harmonisch verlaufen sein, doch Aussagen von BSW-Fraktionschef Tobias Härtling sorgen nun für Zoff.

Nachdem sich BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht für gemeinsame Wahlkampfauftritte mit der Alternative für Deutschland (AfD) im Osten ausgesprochen hat, bricht in Neuwied Streit aus. Der Grund: BSW-Fraktionsvorsitzender Tobias Härtling findet den Vorstoß seiner Parteikollegin gut, das wollen hingegen die Neuwieder Liberalen nicht hinnehmen.







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