Nach der letzten Kommunalwahl schlossen sich in Neuwied BSW, CDU, Grüne, FWG und FDP zu einem Bündnis zusammen. Bisher soll die Zusammenarbeit harmonisch verlaufen sein, doch Aussagen von BSW-Fraktionschef Tobias Härtling sorgen nun für Zoff.
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Nachdem sich BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht für gemeinsame Wahlkampfauftritte mit der Alternative für Deutschland (AfD) im Osten ausgesprochen hat, bricht in Neuwied Streit aus. Der Grund: BSW-Fraktionsvorsitzender Tobias Härtling findet den Vorstoß seiner Parteikollegin gut, das wollen hingegen die Neuwieder Liberalen nicht hinnehmen.