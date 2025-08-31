Mit viel Eigenleistung haben sich die Isenburger mit dem Ingelhaus ein Schmuckstück geschaffen. Das Mehrgenerationenhaus verfügt nun auch über einen ansehnlichen Mehrgenerationenplatz.

Es ist immer schön, wenn man mehrere gelungene Aktionen unter einen Hut bringen kann. Ein in die Jahre gekommenes Fachwerkhaus in Isenburger Hanglage wird nunmehr nicht nur als Mehrgenerationenhaus genutzt, das Gelände davor wurde zweckmäßig als Mehrgenerationenplatz hergerichtet. Und wenn man schon mal bei der Arbeit war, schmückt nun auch noch ein Backes das Areal. Klar, dass das beendete Projekt mit einer kleinen Feierlichkeit offiziell eröffnet wurde.

Im Projekt steckt viel Eigenleistung

Zahlreiche Gäste, darunter die Regulierungsbeauftrage der Raiffeisenregion, Ideengeberin Marion Gutberlet, Bürgermeister Manuel Seiler, Ortsbürgermeister Detlef Mohr und Vertreter der Vereine waren gekommen. Der Großteil der Arbeiten an Haus, Backes und Platz waren in Eigenleistung erledigt worden. Dazu zeigten sich Sponsoren, die den Machern auch finanziell unter die Arme griffen. Für die Besucher gab es, auf Einladung der Gemeinde, gekühlte Getränke, leckere Grillspezialitäten und frisches Brot aus dem Backes.