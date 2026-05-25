Mit Musikverein und Irish Folk Isenburger geben bei diesjähriger Kirmes den Ton an Jörg Niebergall 25.05.2026, 16:00 Uhr

i Der Musikverein Stromberg gab bei der Kirmes in der Kirche und beim anschließenden Umzug von der Kirche bis hin in die Ortsmitte von Isenburg die musikalische Begleitung. Jörg Niebergall

Zwei Tage wurde auch in diesem Jahr in Isenbug Kirmes gefeiert – so wie es Tradition ist im Saynbachtal. Doch nicht die Kirmesgesellschaft sorgte für Tage mit schönem Programm und ausgelassener Stimmung.

Die Kirmes im Saynbachtal lebt – zumindest ein wenig. Eigentlich kümmert sich in Isenburg die Kirmesgesellschaft um die traditionelle Pfingstkirmes, doch trotz aller Bemühungen sollte das nicht mehr so richtig klappen. Jetzt haben sich engagierte Isenburger aufgerafft und versuchen nun bereits zum wiederholten Mal, „Bruder Kirmes“ zu neuem Leben zu erwecken.







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