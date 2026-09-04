Die Linie 61 fährt wieder ganz Irlich an: Nach Beschwerden soll sowohl der obere als auch der untere Teil angebunden werden. Aber: Fahrgäste sollten künftig vor dem Gang zur Haltestelle kurz den Fahrplan prüfen, der Fahrplan hat sich geändert.
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Nachdem sich seit der Fahrplanumstellung am 5. August so mancher Irlicher beim Blick auf den neuen Busfahrplan ziemlich abgehängt fühlte – und das nicht nur im übertragenen Sinne –, kommt nun Bewegung in die Sache. Für die Buslinie 61 gibt es ein neues Konzept.