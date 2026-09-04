Neues Buskonzept Irlich ist erleichtert: Die Linie 61 fährt wieder Jörg Niebergall 04.09.2026, 14:00 Uhr

i Die Linie 61 ist wieder in ganz Irlich unterwegs. Jörg Niebergall

Die Linie 61 fährt wieder ganz Irlich an: Nach Beschwerden soll sowohl der obere als auch der untere Teil angebunden werden. Aber: Fahrgäste sollten künftig vor dem Gang zur Haltestelle kurz den Fahrplan prüfen, der Fahrplan hat sich geändert.

Nachdem sich seit der Fahrplanumstellung am 5. August so mancher Irlicher beim Blick auf den neuen Busfahrplan ziemlich abgehängt fühlte – und das nicht nur im übertragenen Sinne –, kommt nun Bewegung in die Sache. Für die Buslinie 61 gibt es ein neues Konzept.







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