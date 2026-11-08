In der Verbandsgemeinde Unkel stehen drei Kandidaten zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters. Gewählt wird auch ein neuer Ortsbürgermeister in Erpel. Hier bewerben sich ebenfalls drei Kandidaten um das Amt des Gemeindechefs.
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Die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Unkel, aber auch bei der Wahl zum Ortsbürgermeister in Erpel, scheint hoch zu sein. So zumindest ist die Einschätzung der Wahlhelfer in den Wahllokalen in Unkel, Rheinbreitbach, Erpel und Bruchhausen.