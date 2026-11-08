Verbandsgemeinde Unkel wählt Inzwischen Verstorbener hat per Briefwahl abgestimmt Sabine Nitsch 08.11.2026, 16:49 Uhr

i Großer Wahlsonntag in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel: Im Wahllokal in der Mehrzweckhalle Erpel stimmten die Wähler neben einem neuen VG-Bürgermeister auch über einen neuen Erpeler Ortschef ab. Heinz-Werner Lamberz

In der Verbandsgemeinde Unkel stehen drei Kandidaten zur Wahl für das Amt des Bürgermeisters. Gewählt wird auch ein neuer Ortsbürgermeister in Erpel. Hier bewerben sich ebenfalls drei Kandidaten um das Amt des Gemeindechefs.

Die Beteiligung bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Unkel, aber auch bei der Wahl zum Ortsbürgermeister in Erpel, scheint hoch zu sein. So zumindest ist die Einschätzung der Wahlhelfer in den Wahllokalen in Unkel, Rheinbreitbach, Erpel und Bruchhausen.







Artikel teilen

Artikel teilen