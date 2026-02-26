Soziales Wohnen in Neuwied Investoren planen 43 Wohnungen für schmalere Geldbeutel Rainer Claaßen 26.02.2026, 15:00 Uhr

i So kann man sich den Wohnhauskomplex vorstellen, der am Kreisel Ringstraße/Sohler Weg in Neuwied entstehen soll. BHG Elisabeth und Dr. Marc Bohr/Astrid und Dr. Andree Adler GbR/Architekturbüro Artektura

Bezahlbarer Wohnraum für Familien ist in Neuwied Mangelware, in gleicher Weise suchen auch ältere Menschen eine kleinere Wohnung, die trotz neueren Baujahrs bezahlbar bleibt. Da kommt ein neues Wohnungsbauprojekt für die Stadt wie gerufen.

Gearbeitet wird in der Nähe des Verkehrskreisels Ringstraße/Sohler Weg schon länger – ein altes Haus sowie mehrere Garagen wurden abgerissen. Ein Baustellenschild zeigt auch an, dass an dieser Stelle in Neuwied demnächst neue Wohnungen entstehen sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen