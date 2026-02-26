Bezahlbarer Wohnraum für Familien ist in Neuwied Mangelware, in gleicher Weise suchen auch ältere Menschen eine kleinere Wohnung, die trotz neueren Baujahrs bezahlbar bleibt. Da kommt ein neues Wohnungsbauprojekt für die Stadt wie gerufen.
Gearbeitet wird in der Nähe des Verkehrskreisels Ringstraße/Sohler Weg schon länger – ein altes Haus sowie mehrere Garagen wurden abgerissen. Ein Baustellenschild zeigt auch an, dass an dieser Stelle in Neuwied demnächst neue Wohnungen entstehen sollen.