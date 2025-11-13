Investor plant Umbau des ehemaligen Möbelhaus Puth

Ein vernachlässigtes, leer stehendes Gebäude wird schnell zum Schandfleck. So erging es dem ehemaligen Möbelhaus Puth in Engers. Jetzt gibt es nach Jahren eine Lösung.
Lesezeit 2 Minuten
Vielen Engersern, aber auch den vorbeifahrenden Pendlern, war das ehemalige Möbelgeschäft Puth in der Bendorfer Straße aufgrund seiner zunehmenden Verwahrlosung seit Langem ein Dorn im Auge. Eingeschlagene und dann „verbretterte“ Schaufenster, Strauchwuchs auf dem Dach und der Einblick in die noch intakten Scheiben, hinter denen sich aus der Mode gekommene Möbel befinden, waren kein wünschenswerter Anblick.