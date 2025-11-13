Schandfleck in Engers weg Investor plant Umbau des ehemaligen Möbelhaus Puth Jörg Niebergall 13.11.2025, 14:45 Uhr

i Es tut sich was am ehemaligen Möbelhaus Puth in Engers. Bis spätestens Ende 2026 könnten dort die ersten der insgesamt dann 28 Wohneinheiten bezugsfertig sein. Jörg Niebergall

Ein vernachlässigtes, leer stehendes Gebäude wird schnell zum Schandfleck. So erging es dem ehemaligen Möbelhaus Puth in Engers. Jetzt gibt es nach Jahren eine Lösung.

Vielen Engersern, aber auch den vorbeifahrenden Pendlern, war das ehemalige Möbelgeschäft Puth in der Bendorfer Straße aufgrund seiner zunehmenden Verwahrlosung seit Langem ein Dorn im Auge. Eingeschlagene und dann „verbretterte“ Schaufenster, Strauchwuchs auf dem Dach und der Einblick in die noch intakten Scheiben, hinter denen sich aus der Mode gekommene Möbel befinden, waren kein wünschenswerter Anblick.







