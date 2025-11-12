Schandfleck in Engers weg Investor plant im ehemaligen Möbelhaus mit Wohnungen Jörg Niebergall 12.11.2025, 06:00 Uhr

Es tut sich was am ehemaligen Möbelhaus Puth in Engers. Bis spätestens Ende 2026 könnten dort die ersten der insgesamt dann 28 Wohneinheiten bezugsfertig sein.

Ein leer stehendes Gebäude ohne Pflege kann relativ schnell zu einem Schandfleck in einem Ort werden. Das ehemalige Möbelhaus Puth in Engers teilte dieses Schicksal. Nun hat sich nach jahrelangen Anstrengungen eine Lösung für das Problem gefunden.

Vielen Engersern, aber auch den vorbeifahrenden Pendlern, war das ehemalige Möbelgeschäft Puth in der Bendorfer Straße aufgrund seiner zunehmenden Verwahrlosung seit Langem ein Dorn im Auge. Eingeschlagene und dann „verbretterte“ Schaufenster, Strauchwuchs auf dem Dach und der Einblick in die noch intakten Scheiben, hinter denen sich aus der Mode gekommene Möbel befinden, waren kein wünschenswerter Anblick.







