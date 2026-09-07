Auch Gedenkstätten betroffen Internetseite von Stolperstein Neuwied wurde gehackt Rainer Claaßen 07.09.2026, 06:00 Uhr

i Nach dem Hackerangriff auf die Stolperstein-Internetseite in Neuwied musste die Seite zunächst aufwendig rekonstruiert werden. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa

Stolpersteine erinnern an das Leben der Menschen, die vom NS-Regime verfolgt wurden. Dahinter steckt eine Menge Arbeit. In Neuwied wurde nun eine Internetseite zu Stolpersteinen in der Stadt Opfer eines Hackerangriffs – und sie war nicht die einzige.

Es ist wohl die umfangreichste Aktion von Kunst im öffentlichen Raum Deutschlands: Seit 1992 verlegt der Künstler Gunter Demnig vor den Häusern von Opfern des Nationalsozialismus Stolpersteine. Auf in den Boden eingelassenen Messingtafeln stehen die Namen der Betroffenen und biografische Daten.







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