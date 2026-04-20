Aufbau von Zirkus Knie läuft Internationale Stars der Manege zu Gast in Heddesdorf Jörg Niebergall 20.04.2026, 16:00 Uhr

i Clown Michael Cadima, die Argendance Boleadoras, Schlangenmensch Lorenzo und die Kolfe Troupe, das sind die umjubelten Gewinner vom internationalen Circus-Festival in Monte Carlo. Jörg Niebergall

Der Zirkus Charles Knie ist ein Artistenzirkus mit einem Ensemble der Spitzenklasse, wie das Unternehmen selbst wirbt. Wer sich von der Qualität der Darbietungen überzeugen möchte, ist im Zirkuszelt auf der Heddesdorfer Kirmeswiese genau richtig.

Mehr als 1,5 Millionen Zuschauer in dreieinhalb Jahren, das ist die stolze Bilanz des Zirkus Charles Knie, der mit „den besten Artisten der Welt“ und einer wirklich beeindruckenden Menge Wasser auch das Publikum in Neuwied begeistern will. Von Mittwoch, 22.







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