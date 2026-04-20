Der Zirkus Charles Knie ist ein Artistenzirkus mit einem Ensemble der Spitzenklasse, wie das Unternehmen selbst wirbt. Wer sich von der Qualität der Darbietungen überzeugen möchte, ist im Zirkuszelt auf der Heddesdorfer Kirmeswiese genau richtig.
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Mehr als 1,5 Millionen Zuschauer in dreieinhalb Jahren, das ist die stolze Bilanz des Zirkus Charles Knie, der mit „den besten Artisten der Welt“ und einer wirklich beeindruckenden Menge Wasser auch das Publikum in Neuwied begeistern will. Von Mittwoch, 22.