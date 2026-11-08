Foodtrucks und Livemusik
Internationale Spezialitäten locken viele nach Asbach
Eine Belgische Pommes geht bei der Foodtruck-Meile in Asbach immer und schmeckt selbst den Kleinsten.
Eine Belgische Pommes geht bei der Foodtruck-Meile in Asbach immer und schmeckt selbst den Kleinsten.
Heinz-Werner Lamberz

Würzige Düfte, süße Versuchungen und Liveklänge: Die Foodtruck-Meile in Asbach verwandelte das Wochenende in ein entspanntes Genusserlebnis. Welche Aromen überraschten die Besucher?

Lesezeit 1 Minute
Am Wochenende gab es in Asbach Spezialitäten aus aller Welt. Die Foodtruck-Meile zog wie in den vergangenen Jahren viele Besucher an.Ob original griechische Küche, leckeres Fleisch am Spieß aus Lateinamerika, Würziges aus dem Orient, Süßes aus Frankreich oder Holland oder die zahlreichen Reis- und Nudelgerichte mit Gemüse und Fleisch aus dem asiatischen Raum – alles, was das Herz begehrte, konnte probiert und gegessen werden.
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