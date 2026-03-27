Klimaschutz im Kreis Neuwied Intelligente Straßenbeleuchtung für die VG Linz Sabine Nitsch 27.03.2026, 12:00 Uhr

i In St. Katharinen wurde offiziell der Startschuss dafür gegeben, dass alle Straßenlampen in der VG Linz auf LED umgerüstet werden. Sabine Nitsch

20 Prozent der Kosten für die Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung müssen die Kommunen in der VG Linz selbst tragen. Die Umrüstungskosten haben sich in drei bis vier Jahren amortisiert. Mehr als 1 Million Megawattstunden Strom werden eingespart.

. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Verbandsgemeinde (VG) Linz ist eine echte Win-win-Situation. Der Klimaschutz gewinnt, weil etwa 375 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, die Kommunen gewinnen, weil die Straßenbeleuchtung viel weniger Strom verbraucht und in Zukunft viel weniger kostet und die Bürger, die mit ihren Steuern letztlich alles bezahlen, gewinnen auch mit.







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