Wahlcheck im Kreis Neuwied
Integration als Problem: So möchten Kandidaten helfen
Deutschkurse für Geflüchtete sind eine von vielen Maßnahmen, um sie besser in Deutschland zu integrieren. Doch diese Aufgabe fäl
Deutschkurse für Geflüchtete sind eine von vielen Maßnahmen, um sie besser in Deutschland zu integrieren. Doch diese Aufgabe fällt vielen Kommunen schwer, denn es fehlt an finanzieller und personeller Unterstützung vom Land.
Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Unterkünfte sind oft überfüllt, das Geld knapp: Dennoch müssen sich die Kommunen um die Unterbringung von Flüchtlingen kümmern. Wie das Land helfen könnte, erklären die Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied, Dierdorf, Puderbach).

Lesezeit 3 Minuten
Noch immer stellt die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen die Kommunen vor große Herausforderungen. Viele schicken Hilferufe nach Mainz – sie fordern mehr Unterstützung für diese Mammutaufgabe. Wir haben die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis 4 (Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach) gefragt, welche Lösungen es für dieses Problem geben könnte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren