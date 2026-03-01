Die Unterkünfte sind oft überfüllt, das Geld knapp: Dennoch müssen sich die Kommunen um die Unterbringung von Flüchtlingen kümmern. Wie das Land helfen könnte, erklären die Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied, Dierdorf, Puderbach).
Noch immer stellt die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen die Kommunen vor große Herausforderungen. Viele schicken Hilferufe nach Mainz – sie fordern mehr Unterstützung für diese Mammutaufgabe. Wir haben die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis 4 (Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach) gefragt, welche Lösungen es für dieses Problem geben könnte.