Wahlcheck im Kreis Neuwied Integration als Problem: So möchten Kandidaten helfen Viktoria Schneider 01.03.2026, 12:00 Uhr

i Deutschkurse für Geflüchtete sind eine von vielen Maßnahmen, um sie besser in Deutschland zu integrieren. Doch diese Aufgabe fällt vielen Kommunen schwer, denn es fehlt an finanzieller und personeller Unterstützung vom Land. Sven Hoppe. picture alliance/dpa

Die Unterkünfte sind oft überfüllt, das Geld knapp: Dennoch müssen sich die Kommunen um die Unterbringung von Flüchtlingen kümmern. Wie das Land helfen könnte, erklären die Kandidaten im Wahlkreis 4 (Neuwied, Dierdorf, Puderbach).

Noch immer stellt die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen die Kommunen vor große Herausforderungen. Viele schicken Hilferufe nach Mainz – sie fordern mehr Unterstützung für diese Mammutaufgabe. Wir haben die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis 4 (Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach) gefragt, welche Lösungen es für dieses Problem geben könnte.







Artikel teilen

Artikel teilen