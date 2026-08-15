Neuwieder Familienhilfe Insolvenz von „Meilenstein“: Angebote sollen bleiben Rainer Claaßen 15.08.2026, 06:00 Uhr

i In diesem Gebäude in Engers ist aktuell die Verwaltung von "Meilenstein" untergebracht. Rainer Claaßen

„Meilenstein“, ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Neuwied, ist insolvent, doch Betreuung und Gruppenangebote laufen vorerst weiter. Insolvenzverwalter und Träger suchen Wege, die Hilfen für Familien langfristig zu sichern.

Ruft man derzeit die Internetseite der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meilenstein“ auf, findet sich dort weiterhin das komplette Angebot des Trägers: ambulante Dienste, soziale Gruppenarbeiten, Tagesgruppen, Wohngruppen, Verselbstständigungswohnen und Eltern-Kind-Gruppen.







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