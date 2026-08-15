„Meilenstein“, ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Sitz in Neuwied, ist insolvent, doch Betreuung und Gruppenangebote laufen vorerst weiter. Insolvenzverwalter und Träger suchen Wege, die Hilfen für Familien langfristig zu sichern.
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Ruft man derzeit die Internetseite der „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Meilenstein“ auf, findet sich dort weiterhin das komplette Angebot des Trägers: ambulante Dienste, soziale Gruppenarbeiten, Tagesgruppen, Wohngruppen, Verselbstständigungswohnen und Eltern-Kind-Gruppen.