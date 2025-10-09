Im Oktober 2023 öffnete das Innenstadtlabor in einer leer stehenden Bäckereifiliale in der Neuwieder Fußgängerzone. Pop-up-Stores und Veranstaltungen sollten das Gebäude wiederbeleben. Nun ist das Experiment vorbei und die Stadt zieht ein Fazit.
Das Innenstadtlabor in der Neuwieder Fußgängerzone, das im Oktober 2023 eröffnet wurde, ist schon wieder Geschichte. In der früheren Bäckerei-Geisen-Filiale wurde ein Raum für temporäre Geschäfte – sogenannte Pop-up-Stores – und Veranstaltungen geschaffen, der kostenlos genutzt werden konnte.