Citymanagerin über Experiment Innenstadtlabor Neuwied: So fällt das Fazit aus 09.10.2025, 06:00 Uhr

i Das Innenstadtlabor in der Neuwieder Fußgängerzone ist schon wieder Geschichte. Fast zwei Jahre lang wurden die Räume der früheren Bäckereifiliale von der Stadt für Pop-up-Stores, Kunstschaffende und Veranstaltungen angemietet. Ab Mitte 2026 zieht hier das neue Kundenzentrum der Stadtwerke Neuwied ein. Jörg Niebergall

Im Oktober 2023 öffnete das Innenstadtlabor in einer leer stehenden Bäckereifiliale in der Neuwieder Fußgängerzone. Pop-up-Stores und Veranstaltungen sollten das Gebäude wiederbeleben. Nun ist das Experiment vorbei und die Stadt zieht ein Fazit.

Das Innenstadtlabor in der Neuwieder Fußgängerzone, das im Oktober 2023 eröffnet wurde, ist schon wieder Geschichte. In der früheren Bäckerei-Geisen-Filiale wurde ein Raum für temporäre Geschäfte – sogenannte Pop-up-Stores – und Veranstaltungen geschaffen, der kostenlos genutzt werden konnte.







