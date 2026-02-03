Vorschau auf das Jahr 2026 Innenstadt Dierdorf soll sich städtebaulich entwickeln Charley Burke 03.02.2026, 13:30 Uhr

i Dieses Archivfoto zeigt den Dierdorfer Marktplatz im Jahr 2022. Jetzt will die Stadt das städtebauliche Konzept für die Innenstadt in Angriff nehmen. Tim Kosmetschke

Es ist immer schön, zu wissen, was auf einen zukommt. Das gilt auch für das Leben in einer Kommune. Deshalb sprachen wir mit Verantwortlichen der Stadt Dierdorf und der Stadtteile über Vorhaben, die im Jahr 2026 an Fahrt gewinnen sollen.

Die Stadt Dierdorf und ihre Stadtteile blicken mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf das kommende Jahr. Während in der Kernstadt mehrere größere Projekte vorbereitet oder bereits umgesetzt werden, sind die Handlungsmöglichkeiten in den Ortsteilen teils durch die angespannte Haushaltslage begrenzt.







