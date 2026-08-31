Seit 27 Jahren in Altwied
Inhaberin meistert alle Herausforderungen im Steakhaus
Erst hieß es Burgschenke, seit 2008 ist es das Steakhaus: Ingrid Springer betreibt das Restaurant in Altwied seit mehr als 25 Ja
Erst hieß es Burgschenke, seit 2008 ist es das Steakhaus: Ingrid Springer betreibt das Restaurant in Altwied seit mehr als 25 Jahren mit viel Leidenschaft.
Rainer Claaßen

Aus der Schneiderei ins Steakhaus: Ingrid Springer hat zusammen mit ihrem Mann in Altwied ein Restaurant aufgebaut, das seit 27 Jahren die Gäste überzeugt. Von der Pandemie bis zur Großbaustelle gab es in dieser Zeit einige Krisen zu bewältigen.

Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich hatte Ingrid Springer nie damit gerechnet, einmal ein Restaurant zu führen. Die Betreiberin des Steakhauses in Altwied klingt amüsiert, wenn sie sagt: „Ich hätte nie auch nur daran gedacht, dass ich so etwas mal machen würde.“ Doch inzwischen gehört die Gastronomie seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu ihrem Leben – und sie kann sich das nicht mehr anders vorstellen.
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