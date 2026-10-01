Seniorentag in Melsbach
Information und Unterhaltung zum Leben im Alter
In der Vergangenheit bot der Seniorentag viel Information und Unterhaltung. Die Veranstalter hoffen, den Erfolg auch in der näch
In der Vergangenheit bot der Seniorentag viel Information und Unterhaltung. Die Veranstalter hoffen, den Erfolg auch in der nächsten Auflage zu wiederholen.
Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Sich unterhalten lassen, zusammenkommen und sich in entspanntem Rahmen informieren: Das erwartet Senioren und Interessierte am 11. Oktober im Bürgerhaus Melsbach beim vierten Seniorentag des Seniorenbeirats der VG Rengsdorf-Waldbreitbach.

Lesezeit 3 Minuten
Unter dem Motto „informieren, vernetzen, teilhaben, aktiv bleiben im Alter“ findet der vierte Seniorentag in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach am Sonntag, 11. Oktober, statt. Getreu dem Motto will die Veranstaltung des Seniorenbeirats der VG Senioren zusammenbringen, über regionale Angebote informieren, aber auch unterhalten, erklären Vorsitzender Gunter Jung, der zweite Vorsitzender Wolfgang Klein und Beisitzer Martin ...
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