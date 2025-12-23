Viel befahrene Einmündung In Windhagen steht die nächste Baustelle ins Haus Michael Möhlenhof 23.12.2025, 14:00 Uhr

i Das Bild zeigt die Einmündung der Hauptstraße auf die Reinhard-Wirtgen-Straße aus Richtung Freiberg. Auf dem ehemaligen Hausgrundstück wird bereits Material bereitgestellt und Vorarbeiten für die neue Einmündung durchgeführt. Michael Möhlenhof

In Windhagen droht im neuen Jahr das nächste Verkehrschaos. Ab Anfang Januar ist der Verkehrsknoten Hauptstraße/Reinhard-Wirtgen-Straße eine mehrmonatige Baustelle.

Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Kreuzung Freiberg startet in Windhagen bereits das nächste Infrastrukturprojekt. Ab Januar beginnen die Bauarbeiten am Verkehrsknoten Hauptstraße/Reinhard-Wirtgen-Straße (K25/K28). Die Ortsgemeinde plant eine Optimierung der Kreuzung, um Sicherheit, Übersichtlichkeit und Verkehrsfluss zu verbessern.







