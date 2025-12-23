In Windhagen steht die nächste Baustelle ins Haus

In Windhagen droht im neuen Jahr das nächste Verkehrschaos. Ab Anfang Januar ist der Verkehrsknoten Hauptstraße/Reinhard-Wirtgen-Straße eine mehrmonatige Baustelle.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Kreuzung Freiberg startet in Windhagen bereits das nächste Infrastrukturprojekt. Ab Januar beginnen die Bauarbeiten am Verkehrsknoten Hauptstraße/Reinhard-Wirtgen-Straße (K25/K28). Die Ortsgemeinde plant eine Optimierung der Kreuzung, um Sicherheit, Übersichtlichkeit und Verkehrsfluss zu verbessern.