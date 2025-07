Es wirkte wie eine moderne Version des Monet-Gemäldes „Picknick im Grünen“, was da am Wochenende am Wiedufer bei Waldbreitbach zu sehen war: Gut 200 Menschen mit eleganten Hüten - essend, trinkend, plaudernd - zeigten sich großzügig.

Wer mit Hilfe für die Schwächsten nichts am Hut hat, war beim Picknick an der Wied in Waldbreitbach fehl am Platz. Tatsächlich hatten mehr als 200 Gäste den Weg an die idyllische Promenade unterhalb der Ölmühle gefunden, um „mit Köpfchen“ eine Herzenssache zur verfolgen: die Unterstützung der Vor-Tour der Hoffnung. Nach einer ersten Zwischenrechnung dürfte der Erlös bei mehr als 7000 Euro liegen.

Hilfe in lauschiger Atmosphäre

Zum zweiten Mal hatten Juliane und Jürgen Grünwald das Wiedufer mit ihren Unterstützern der Westerwald-Kümmerer zum Schauplatz eines lauschigen Sommergenusses gemacht. Dabei genossen die Besucher mit ihren Picknick-Körben an selbst gestalteten Tischen die unbeschwerte Leichtigkeit des Seins in malerischer Atmosphäre. Damit der Spendenfluss auch sprudeln konnte, waren Getränke bei der Wohltätigkeitsaktion, die von SAM feat. M&M musikalisch umrahmt wurde, käuflich zu erwerben.

i Das Picknick an der Wied in Waldbreitbach diente einem guten Zweck. Jörg Niebergall

Die Grünwalds hatten ihre Wohltätigkeitsaktion erstmals mit einem Motto verbunden und zum Tragen von Kopfbedeckungen aufgerufen – je kreativer, umso besser. Dem Einfallsreichtum waren keine Grenzen gesetzt. So tauchten neben Strohhutvariationen und Gatsby-Mützen auch die in der Vor-Nilganszeit früher majestätisch über die Wied gleitenden Schwäne in Form von Hüten der „Dreamboys“ wieder auf.

Bei den Einzelbewertungen bewiesen Helga und Andrea Reiprich mit einer Eigenkreation nur aus Pflanzen und Blumen am fantasievollsten „Köpfchen“. Aha-Effekte wussten auch die „Bräpe Jonge“ zu erzielen, die mit Charly Girnstein an der Spitze eine Tombola in den Dienst der guten Sache stellten. Hauptpreis war eine alpenländische Krippe.

i Das Picknick an der Wied wurde musikalisch umrahmt, hier die Sängerin von SAM. Jörg Niebergall

„Viele Vereine aus Waldbreitbach haben sich motiviert in unser Projekt eingebracht“, dankte Jürgen Grünwald für den Einsatz und unterstrich: „Gut behütet zu sein ist Kopfsache und Nestwärme zugleich. Mit unserem zweiten ‚Picknick an der Wied´ zugunsten der Vor-Tour ist diese Geborgenheit aus Kindheitstagen im wahrsten Wortsinn auf den Kopf gestellt worden.“