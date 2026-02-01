Weitwurf mit Rekorden
In Waldbreitbach segeln erneut die Weihnachtsbäume
Vorjahressieger Toni Kolbe wurde Dritter beim Weitwerfen in Waldbreitbach.
Jörg Niebergall

Über die Latte, quer übers Feld und dann noch mit einer Drehung: Die Teilnehmer des Weihnachtsbaumweitwerfens in Waldbreitbach zeigten erneut ihr Können. Rekorde gab es diesmal bei den jungen Teilnehmern.

Lesezeit 2 Minuten
Die Idee der sportlichen Weihnachtsbaumentsorgung hat auch bei der vierten Auflage ihre Freunde gefunden. Unter der Federführung von Ideengeber und Macher Josef Hoß und seinem engagierten Orga-Team vom VfL und FC Waldbreitbach nahmen sich gleich 55 Akteure (11 Kinder, 9 Jugendliche, 35 Erwachsene) den grünen, im Schnitt 150 Zentimeter großen, aber nicht mehr ganz so frischen Wahrzeichen der Weihnachtsfeiertage an.

