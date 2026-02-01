Über die Latte, quer übers Feld und dann noch mit einer Drehung: Die Teilnehmer des Weihnachtsbaumweitwerfens in Waldbreitbach zeigten erneut ihr Können. Rekorde gab es diesmal bei den jungen Teilnehmern.
Lesezeit 2 Minuten
Die Idee der sportlichen Weihnachtsbaumentsorgung hat auch bei der vierten Auflage ihre Freunde gefunden. Unter der Federführung von Ideengeber und Macher Josef Hoß und seinem engagierten Orga-Team vom VfL und FC Waldbreitbach nahmen sich gleich 55 Akteure (11 Kinder, 9 Jugendliche, 35 Erwachsene) den grünen, im Schnitt 150 Zentimeter großen, aber nicht mehr ganz so frischen Wahrzeichen der Weihnachtsfeiertage an.