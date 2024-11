Tradition seit 35 Jahren In Waldbreitbach eröffnet das Weihnachtsdorf 28.11.2024, 11:00 Uhr

i Ein Dorf feiert Weihnachten: Die Lichterketten und Kerzen in Waldbreitbach erstrahlen ab Freitagabend (29. November) in der Abenddämmerung. Andreas Pacek/Touristik-Verband

Mit einem Fackelzug werden am Freitagabend (29. November) die Attraktionen des Weihnachtsdorfs Waldbreitbach zum ersten Mal im Jahr erleuchtet. Unsere Zeitung gibt einen Überblick darüber, was Besucher erwartet und welche Neuerungen es gibt.

Seit 35 Jahren verwandelt sich Waldbreitbach zum Jahresende in eine einzige große Weihnachtsattraktion. Tausende Besucherinnen und Besucher strömen jährlich ins Weihnachtsdorf. Waldbreitbach knipst am Freitagabend, 29. November, wieder die Lichterketten an.

