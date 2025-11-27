Deutschen Kita-Preis gewonnen
In Unkel steht Deutschlands „Kita des Jahres“
Die Auszeichnung "Kita des Jahres 2025" geht an die Inklusive Kita der Stadt Unkel „Ein Haus für kleine Lebenskünstler“. Sie wird im Rahmen des Deutschen Kita-Preises vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung verliehen. (Symbolfoto)
DKJS/Carla Schmidt

Die Inklusive Kita der Stadt Unkel ist zur „Kita des Jahres 2025“ gewählt worden. Sie setzte sich in der Finalrunde des Deutschen Kita-Preises durch und bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bundesweit hatten sich knapp 600 Einrichtungen beworben. 

Lesezeit 3 Minuten
Große Freude in der Kulturstadt: Die Inklusive Kita der Stadt Unkel „Ein Haus für kleine Lebenskünstler“ ist von einer Jury zur „Kita des Jahres 2025“ gewählt worden. Der Deutsche Kita-Preis wird jährlich vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBildung

