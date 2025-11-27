Deutschen Kita-Preis gewonnen In Unkel steht Deutschlands „Kita des Jahres“ Daniel Dresen 27.11.2025, 19:01 Uhr

i Die Auszeichnung "Kita des Jahres 2025" geht an die Inklusive Kita der Stadt Unkel „Ein Haus für kleine Lebenskünstler“. Sie wird im Rahmen des Deutschen Kita-Preises vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung verliehen. (Symbolfoto) DKJS/Carla Schmidt

Die Inklusive Kita der Stadt Unkel ist zur „Kita des Jahres 2025“ gewählt worden. Sie setzte sich in der Finalrunde des Deutschen Kita-Preises durch und bekommt ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bundesweit hatten sich knapp 600 Einrichtungen beworben.

Große Freude in der Kulturstadt: Die Inklusive Kita der Stadt Unkel „Ein Haus für kleine Lebenskünstler“ ist von einer Jury zur „Kita des Jahres 2025“ gewählt worden. Der Deutsche Kita-Preis wird jährlich vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben.







